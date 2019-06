Morgan di Fear The Walking Dead vorrebbe andare alla ricerca di Rick Grimes

Parlando con i giornalisti di Tv Guide Lennie James, attore che interpreta Morgan in Fear The Walking Dead dice la sua sulla scomparsa di Rick Grimes, il protagonista della serie principale targata AMC.

È dalla quinta puntata della stagione 9 di The Walking Dead che il personaggio di Andrew Lincoln è scomparso, rapito da una misteriosa organizzazione dopo essere sopravvissuto per il rotto della cuffia all'esplosione di un ponte.

Ora che la stessa organizzazione ha fatto la sua comparsa nella serie Fear The Walking Dead, legandosi al destino di Althea, sono in molti che credono che il prossimo obiettivo di Morgan sia proprio quello di scoprire la sorte toccata a Rick Grimes. Ed è lo stesso Lennie James a dare credito a queste voci, affermando come sarebbe molto contento di tonare a lavorare con l'amico Andrew Lincoln, grazie al legame formatosi tra i due attori durante le riprese della serie principale The Walking Dead.

Sembra che per conoscere il destino del poliziotto di Atlanta dovremo aspettare ancora molto tempo, ma se siete curiosi di sapere qualcosa in più andate a leggere la nostra anteprima della stagione 6 di Fear The Walking Dead.

Continuano quindi ad aumentare i rumors riguardanti la scomparsa di Rick Grimes, se avete anche voi delle teorie su come finirà la famosa serie di zombie prodotta da AMC, scrivetele tra i commenti alla notizia!