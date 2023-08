Morgan imbestialito durante un concerto: insulti al pubblico, poi le scuse. Il video

Sono diventate immediatamente virali le immagini registrate dagli increduli spettatori di Trapani che hanno assistito ad una sfuriata di Morgan durante uno spettacolo in memoria di Franco Battiato.

Il giudice di X-Factor, come riportato da DavideMaggio, si sarebbe scagliato contro il pubblico con un’invettiva nei confronti di coloro che contestavano la totale assenza di canzoni del maestro Battiato durante l’omaggio. “Siete venuti a rompere i c…. a me, che vi ho dato una cosa? Fate ridere, ma siete proprio stupidi. Siete stupidi. La società è una m…. fatta da gente come voi. State zitti, basta. Avete rotto il c…. Ho dei sentimenti, c…..i! Non sono un personaggio. Andate a vedere Marracash, andate a vedere Fedez“ ha affermato Morgan, che poi avrebbe rivolto un insulto omofobo ad uno spettatore in particolare.

Subissato dalle contestazioni del pubblico, Morgan ha quasi fatto cenno di volersene andare, interrompendo lo spettacolo, ma alla fine è rimasto sul palco continuando la sua invettiva. “Allora, per non fare la parte di quello che dà ragione a lui… io non vado a fare buu, perché qua siamo tornati indietro, vi faccio vedere quanto nobile io sia. Lo so, non ho bisogno che me lo diciate voi. È bella questa scena, vero? A me non disturba, sono abituato a cose molto più gravi. L’indignazione ce l’ho io perché siete voi al mondo“ ha affermato Morgan, evidentemente ancora contrariato per quanto avvenuto. Incalzato dai presenti che gli hanno intimato di smetterla, però, Castoldi si è imbestialito ulteriormente.

Solo nelle ore successive, tramite Instagram, Morgan è corso ai ripari ed ha deciso di scusarsi con una Storia, dove ha cercato di spiegare l’accaduto. “Tutti possiamo sbagliare e io ho sbagliato ad usare una infelice espressione che a me per primo non piace, non vado fiero di averla usata e, se potete, accettate le mie scuse. “Non sono omofobo e condanno chi non ha rispetto degli altri, al di là delle categorie a cui ci sentiamo di appartenere, è all’essere umano che si deve rispetto, e quindi la mia reazione di ieri sera è stata ingiustificabile, una pessima caduta di cui mi scuso sinceramente. Seppur nel modo sbagliato, è stata provocata dall’essermi sentito ferito nell’anima perché avevo appena dato tutto me stesso in una canzone improvvisata in quel luogo meraviglioso e commovente… e l’avermi chiesto una cover di Battiato come fossi un jukebox, dopo una delle più ispirate performance della mia vita, mi ha letteralmente ucciso. Resta il fatto che nulla giustifica le cose che ho detto“ ha affermato.