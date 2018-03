Morgan Jones e la banda di sopravvissuti si mostrano nel teaser di Fear the Walking Dead 4

ha pubblicato il teaser trailer ufficiale della quarta stagione di, spinoff della popolare serie tratta dai fumetti di.I nuovi episodi saranno caratterizzati dall'arrivo di, che darà il via al tanto atteso cross-over con l'ottava stagione di

Nel breve video di 60 secondi, possiamo ascoltare Morgan (Lennie James) esclamare queste parole: "Ho corso. Mia moglie... mio figlio... i miei amici... è quello che ho perso prima di perdere me stesso. In questo mondo sarete lacerati da denti o proiettili. Ho imparato ad accettare quello che ero. Un assassino. Tutto quello che ho visto era rosso. In questo mondo siamo sempre soli".

Quest'ultimo incrocerà il suo cammino con Madison Clark (Kim Dickens), protagonista femminile della serie, e la nuova banda di sopravvissuti composta da John (Garret Dillahunt), Naomi (Jenna Elfman), e e Athea (Maggie Grace).

Sia l'ultimo episodio dell'ottava stagione di The Walking Dead che la prima puntata della quarta stagione di Fear The Walking Dead verranno trasmessi il 15 aprile su AMC. Entrambi saranno poi proiettati in alcune specifiche sale cinematografiche americane grazie a Fanthom Events.

Questa la sinossi ufficiale: In Fear the Walking Dead vedremo il mondo di Madison Clark e della sua famiglia attraverso occhi nuovi, quelli di Morgan Jones, che si unirà alla storia dal mondo di The Walking Dead. Il passato immediato del personaggio si mescola a un incerto presente di lotta e scoperta, mentre i protagonisti incontrano nuovi amici, nemici e minacce. Combattono gli uni per gli altri, gli uni contro gli altri, e contro una legione di morti per costruire in qualche modo una nuova esistenza contro la pressione schiacciante delle vite che si dividono. Ci saranno luce e oscurità; terrore e grazia; gli eroici, i mercenari e i vigliacchi, in rotta di collisione contro la nuova realtà di Fear the Walking Dead.