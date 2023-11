Morgan licenziato da X Factor: 'Comportamenti inappropriati e incompatibili'

Sky ha licenziato Morgan dalla nuova edizione di X Factor, il noto talent show musicale in onda tutte le settimane sul network televisivo che ha visto la partecipazione dell'artista al fianco di Fedez, Ambra Angiolini e Dargen.

In una nota stampa ufficiale, è stato annunciato: "Sky Italia e Fremantle Italia hanno deciso, di comune accordo, di interrompere il rapporto di collaborazione con Morgan e la sua presenza a X Factor come giudice. Una valutazione fatta a seguito di ripetuti comportamenti incompatibili e inappropriati, tenuti anche nei confronti della produzione e durante le esibizioni dei concorrenti, e delle numerose dichiarazioni susseguitesi anche in questi giorni. È imprescindibile che i concorrenti e il loro percorso restino al centro del programma. La musica e il talento sono sempre stati e devono continuare a essere il motore fondamentale di X Factor, ed è prioritario che tutto si svolga in un ambiente di lavoro professionale e che il confronto, per quanto acceso, si esprima sempre nel rispetto reciproco. La decisione è presa in considerazione dei valori di cui Sky, Fremantle e X Factor sono portatori, nel rispetto tutte le persone coinvolte e del pubblico, e avrà effetto immediato."

Si conclude dunque la collaborazione tra Morgan e X Factor: il prossimo live-show del talent si terrà regolarmente giovedì 23 novembre con il super ospite Max Pezzali, reduce da una stagione live da record che lo ha visto protagonista con un totale di oltre 520 mila presenze.

