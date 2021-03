Morgan ha pubblicato su Instagram la versione integrale di 'Le Brutte Intenzioni'

Proprio mentre Bugo si stava esibendo sul palco di Sanremo, Morgan è tornato su Instagram per il secondo atto dello scontro andato in scena lo scorso anno. L'ex giudice di X-Factor sul proprio account ufficiale Instagram ha prima lanciato una sfida ai suoi seguaci, dopo di che ha pubblicato la versione integrale del pezzo di Bugo "modificato".

Così, Instagram si è trasformato nel ring in cui si è consumata la seconda parte del duello che nel 2020 è costata la squalifica a Bugo da Sanremo.

Morgan infatti ha pubblicato la versione integrale di "Le Brutte Intenzioni". Questa nuova canzone mai prima d'ora era stata pubblicata e contiene delle parole nuove, ancora più pungenti nei confronti dell'ormai ex amico: "La tua brutta figura di ieri sera e l'ingratitudine, la tua arroganza; fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa. Perché tu dai voce solo all'ambizione. Io ho solo dato e non ho preso niente anzi mi avete dato tutti del co****one. Tu sei il cattivo e sembri un martire, io la vittima sembro il carnefice".

Morgan, che è stato scartato da Sanremo 2021, già nei giorni precedenti al Festival aveva lanciato stoccate ad Amadeus ed aveva rivelato che la canzone con cui Bugo è in gara era stata scartata negli anni passati. Bugo è terzultimo nella classifica generale stilata dopo le prima due serate dalla giuria demoscopica.