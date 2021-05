Morgan ricorda Battiato: 'Per me è stato come perdere un padre'

La morte di Franco Battiato ha lasciato un immenso vuoto nel mondo artistico italiano e nel corso di una commossa intervista, Morgan ha voluto ricordare quello che lui definisce come un padre putativo che lo ha aiutato molte volte nel corso della sua carriera.

"É stato uno degli ultimi veri uomini di cultura, in un'Italia spenta, piegata su se stessa ma sapevo che là, in Sicilia, lontano mille chilometri c’era un uomo che mi capiva. Era un capo umile, generoso, colto e non mancava mai di dare la sua zampata comica. Quanto mi faceva ridere quando si prendeva gioco di qualcosa che stuzzicava la sua fantasia. Un giorno mi soprannominò 'Morganetto' e ricordo che risi istericamente pensando ai tanti significati di quel nomignolo. Anche in quel caso andò oltre e non me ne accorsi. In quel nomignolo c'ero tutto io".

L'ex leader dei Bluvertigo ha poi aggiunto quasi in lacrime: "Sono triste, amareggiato, incazzato, affranto, malinconico, nostalgico, desolato, ho il cuore a pezzi come quando si perde un padre. Per me quella di Franco Battiato è la perdita di un padre putativo. Ho perso il mio genitore naturale troppo presto ma, oggi, perdo anche chi mi ha plasmato".

E a chi lo definisce suo erede, Morgan risponde: "Erede? Parola troppo grossa. Sono stato un suo amico e prima ancora un suo estimatore. Avevo 9 anni quando il mio padre naturale me lo fece conoscere Franco fu per me l'anello di congiunzione fra arte alta e arte bassa così come i Beatles e i Rolling Stones. La sua è stata una rivoluzione armonica e concettuale prima ancora che le parole 'armonica' o 'concettuale' entrassero nel lessico di chi si occupava di musica. Lui odiava Berio ma amava De André, Gaber, Battisti, De Gregori, Tenco che una volta incontrò e ricordava così: 'Lo incrociai. Sentii passare al mio fianco un vento pieno di nuvole nere'. Cosa devo dirle di più? Questo era Franco".

