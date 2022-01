Morgan Stevens, morta la star di Saranno Famosi e Melrose Place: aveva 70 anni

Morgan Stevens, noto soprattutto per le sue apparizioni in serie di successo come Saranno Famosi e Melrose Place è stato trovato morto nelle scorse ore nella cucina della sua abitazione dalla polizia.

Non si conoscono ancora i motivi del decesso ma il sito TMZ riferisce che l'attore sarebbe morto per cause naturali. L'uomo di 70 anni era scomparso dalle scene da molto e sembra che da diversi giorni si fossero perse le sue tracce. I vicini preoccupati preoccupati per questa sua prolungata assenza assenza, avrebbero deciso di allertare le forze dell'ordine.

Morgan Stevens al di là della sua carriera come attore è salito agli onori della cronaca per la lunga diatriba legale con la polizia di Los Angeles. Dopo essere stato fermato per guida in stato di ebbrezza nel 1989, l'interprete di David Reardon in Saranno Famosi era stato bruscamente malmenato dagli agenti, riportando una serie di fratture multiple e danni al viso dopo essersi rifiutato di restituire una maglia che gli era stata consegnata nella sua permanenza in carcere.

Dopo anni sulla ribalta televisiva, la sua carriera ha subito una brusca frenata, e da allora non ha più preso parte a nessuna produzione per diversi anni. La sua ultima apparizione televisiva è stata in Walker Texas Rangers del 1999.

A proposito di morti illustri, è di qualche ora fa la notizia della scomparsa di Kathryn Kates, star di Orange is The New Black e Seinfeld.