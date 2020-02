Morgan tende la mano a Bugo: 'Sei primo in classifica. Sono felice per te'

Nella serata di ieri Morgan è stato ospite della nuova puntata di Live Non è la D'Urso, nel corso del quale si è ovviamente parlato della clamorosa lite di Sanremo 2020 sfociata nella squalifica di Bugo dalla gara. Il frontman dei Bluvertigo però ha cercato di allentare la tensione ed ha lanciato messaggi distensivi all'ex amico.

Morgan, infatti, si è detto felice per il fatto che Bugo sia primo in classifica: "Bugo, sei primo in classifica. Sono felice per te. Se chiedi scusa a Sergio Endrigo, chiedo scusa a te. E suoniamo insieme", ha affermato clamorosamente l'ex giudice di X-Factor, il quale ha anche svelato di aver mandato un messaggio a Bugatti dicendo "ti rendi conto che siamo primi in classifica?", senza però ricevere alcuna risposta.

Castoldi è entrato in studio accompagnato da quattordici orchestrali, armato dell'ormai celebre partitura che aveva proposto all'orchestra di Sanremo 2020 per la serata delle cover. "Il team di Bugo ed il suo maestro d'orchestra dicevano che non si poteva realizzare. Ora ascoltatela e lasciatemi suonare", ha affermato Morgan, che ha eseguito il brano di Endrigo in diretta.

Morgan è anche tornato sulla questione relativa alla consegna delle partiture, ed ha svelato di averle consegnate una giornata prima ai suoi accompagnatori della serata. "Eppure questi 14 elementi sono riusciti a suonarla", ha concluso.