Morgan torna sul caso Bugo e su Sanremo 2020: 'ho detto la verità'

Prima dell'emergenza CoronaVirus la vicenda di Bugo e Morgan ha infiammato ogni genere di palco, quello di Sanremo 2020 a quello dei salotti TV. Adesso, Morgan è tornato di nuovo sull'argomento.

L'ultimo aggiornamento arriva direttamente dagli Studios de La Vita in Diretta, nei quali Lorella Cuccarini ha intervistato l'ex-frontman dei Bluveretigo in diretta Skype.

Tra i motivi dell'ospita anche il fatto che, appena un mese fa, Morgan è diventato papà per la terza volta: con la nascita della figlia Maria Eco avuta con Alessandra Cataldo, il cantautore ha affermato "per lei farò un risanamento totale, da lunedì rinuncerò a tutte le cattive abitudini."

In quest'occasione la Cuccarini è tornata sul Festival di Sanremo di quest'anno, sul caso Bugo e sul rapporto tra i due artisti adesso che, a distanza di mesi, si la vicenda si è sgonfiata.

"Se rifarei Sanremo? Amadeus è stato un grande, perché si è trovato in una situazione assurda e ha capito che è stato divertente ed in realtà l’ho fatto per lui. Io sono stato sincero, avevo l’esigenza di comunicare a Bugo che si stava comportando male già da mesi"

Dopo le dichiarazioni, Morgan ha suonato per il pubblico da casa l'ormai celebre versione modificata di di Sincero, il cui" testo ufficiale" è stato venduto su eBay per oltre 6000 euro. Per altre curiosità vi rimandiamo al videogame in versione 16-bit della lite tra Morgan e Bugo e alla parodia fatta da Fiorello ed Achille Lauro