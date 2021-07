Morgan è tornato: spiega perchè parteciperà a Ballando Con Le Stelle ed accusa la Rai

Morgan è tornato. Il frontman dei Bluvertigo con una lettera inviata a Simona Ventura ha voluto fare chiarezza sulle motivazioni che l'hanno spinto a partecipare a Ballando Con Le Stelle, ma non ha nemmeno risparmiato bordate alla TV di Stato.

In risposta alla Ventura che riferendosi alla partecipazione di Morgan al programma aveva affermato "speriamo che arrivi alla fine. Sai com’è, con lui un giorno ti volti e non c’è più, ma Milly Carlucci sa il fatto suo", il cantante ed giudice di X-Factor ha risposto per le righe, come sempre.

"Carissima Simona Ventura io ritengo di essere inappropriato in quel ruolo. Però si tratta di lavoro. E io, che sono un uomo di cultura, con tre figlie, che ha voglia di vivere, che ha lavorato tanto ma vive una dimensione che prende il nome di ‘mobbing’ sono costretto a farlo" afferma Morgan nella lettera in cui si definisce "vittima di questo reato compiuto dalla Rai, dalla discografia, dalla società, dalla stampa, dai tribunali".

"Sono uno dei più grandi conoscitori della canzone italiana. Però, quando si fa un programma su questo tema, la Rai non lo affida a me, ma a persone con meno competenze ed esperienza. Ho fatto sette edizioni di X Factor vincendone cinque e trovandomi nel Guinness dei primati perché sono il più grande talent scout del mondo. E io non dovrei fare la televisione? Non lavoro, così mi portano via la casa, mi pignorano i concerti, mi denunciano perché non pago gli alimenti alle figlie?" continua Morgan, che osserva che parteciperà a Ballando Con Le Stelle "con ironia e perchè voglio mantenere le mie figlie che non hanno nessuna colpa, meritano di vivere al meglio perché sono figlie di una persona che nella vita eccelle. Solo che l’Italia mobbizzatrice bigotta e arretrata continua a squalificarmi".

Di recente Morgan ha pubblicato la versione integrale di "Le Brutte Intenzioni", ma Bugo lo ha citato in giudizio.