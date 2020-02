Morgan: venduto per oltre 6mila Euro il foglietto con il testo modificato di 'Sincero'

La scorsa settimana abbiamo riportato la notizia della messa in vendita su eBay del foglio di Morgan su cui era stata annotata la versione modificata di "Sincero" di Bugo eseguita durante la quarta serata del Festival, e che è costato la squalifica da Sanremo 2020 della coppia. L'asta si è conclusa qualche giorno fa su eBay.

Il foglietto è stato venduto per 6.050 Euro ed è stato acquistato da un utente ignoto. Ad annunciarlo Morgan sul proprio account ufficiale Facebook: "un manoscritto di Morgan aggiudicato a €6050 su eBay, con rush finale di impennata di 1000 euro in tre secondi, prezzo aggiudicato al battere dello 0 nel countdown che ha chiuso l'asta. Il foglio A4, inizialmente impresso a getto di inchiostro della stampante e in seconda battuta scritto a biro dal mancino cantautore, era partito dalla autovalutazione di 5 euro, la cosiddetta base d'asta. Il ricavato andrà in beneficenza per la lotta alla SLA" ha affermato l'ex cantante dei Bluvertigo.

Nello stesso post si legge anche che è stato fatto "questo esperimento per richiamare l'attenzione del giudice di Monza, che nel giugno scorso ha considerato legittimo non attribuire alcun valore artistico al luogo casa/studio e per giunta svenderla ad un terzo del valore edilizio di mercato. Morgan aveva quindi chiesto l'intervento rapido del ministero per le attività e i beni culturali affinché stabilisse se casa e contenuto (laboratorio di creazione) per un artista vivo e nel pieno della sua produttività non avessero davvero nessun valore artistico, che paradossalmente comincia ad essere considerato solo dopo la morte. Il ministro non ha valutato opportuno dare ascolto all'invito di Morgan e non ha voluto esprimere una posizione in merito. Il contenuto della casa di Morgan, la casa stessa e la vita/creatività che si è svolta in quel luogo negli ultimi venti anni sono stati così cancellati, alcune delle cose salvate".

Come ampiamente preannunciato, l'intero incasso sarà devoluto in beneficenza. Negli scorsi giorni la lite di Sanremo 2020 era diventata un RPG stile Pokèmon.