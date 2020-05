Morgan a Vieni Da Me: 'in quarantena mi sono lavato solo due volte'

Chiusura della settimana in grande stile per Caterina Balivo ed il suo Vieni da Me. La conduttrice ha infatti ospitato Morgan, che di recente ha pubblicato il suo primo di tre libri.

Ovviamente la discussione ha toccato la lite con Bugo sul palco di Sanremo 2020. La Balivo ha introdotto il suo ospite con un cartello con su scritto "Bugo? Dov'è Bugo?", la frase che ha accompagnato il web nelle ore successive tantissimi meme. Morgan ha confessato che era davvero arrabbiato nero con il suo partner, ed il suo obiettivo era "rovinargli il pezzo". Tuttavia, ha rivelato che quanto accaduto sul palco non era preparato: "ho scritto quelle frasi due minuti prima di entrare". Inizialmente infatti aveva intenzione di preparare i fogli con i versi modificati ed aveva intenzione di distribuirli alle prime file per dare il via ad un karaoke di massa, ma alla fine non è successo.

Caterina Balivo ha però parlato anche della quarantena che ha vissuto il nostro paese a causa del Coronavirus, ed a riguardo Morgan ha osservato che "mi sarò lavato solo due volte", salvo dopo esaltare i parrucchieri ed i loro prodotti profumati.

Morgan si è anche addolcito quando ha parlato dell'ultima figlia, Maria Eco, ma non ha potuto perchè dormiva tranquilla.