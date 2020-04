Morta a 49 anni Susanna Vianello, figlia di Edoardo. Fiorello: 'non ti dimenticherò mai'

Una brutta notizia in questo martedì di Aprile. E' infatti venuta a mancare a Roma, all'età di soli 49 anni, Susanna Vianello, una delle speaker radiofoniche più amate del nostro paese. Figlia di Edoardo e Wilma Goich, la donna non ha vinto la battaglia contro un tumore che l'ha portata via in un solo mese.

A darne la notizia su Twitter il cugino Andrea, il quale ha scritto che "la mia cugina bella e forte, un tornado di talento e di simpatia, @susyvianello non c’è più. In un mese appena, un tumore cattivo e impietoso l’ha portata via. Avrebbe fatto tra poco appena 50 anni e lascia un figlio di 23. Aveva molto amici, anche qui. Ci mancherà molto".

Tra i messaggi d'affetto arrivati alla famiglia spicca quello di Fiorello, grande amico della speaker. Lo showman sempre tramite il proprio account ufficiale ha ricordato alcuni momenti trascorsi insieme, in un breve messaggio concluso con un "non ti dimenticherò mai".

Susanna, nonostante la grande malattia che l'aveva investita, sui propri canali Twitter ed Instagram ha cercato di diffondere messaggi e fotografie d'ottimismo ed amore, senza mai fare accenno al male contro cui stava combattendo. Emblematico il messaggio di fine anno, in cui invitava tutti ad "accogliere il 2020 sorridendo".

Una notizia che rende ancora più difficile il periodo che stiamo attraversando, a causa della pandemia di Coronavirus.