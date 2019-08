Morta Barbara March, attrice di Star Trek - The Next Generation

L'attrice Barbara March ha avuto dei ruoli minori all'interno dell'universo narrativo creato da Gene Roddenberry, nonostante questo i fan hanno apprezzato molto la sua interpretazione del personaggio di Lursa, introdotto per la prima volta nella serie Star Trek - The Next Generation e diventato fin da subito uno dei più amati.

Oltre ad apparire in tre puntate della serie, esattamente in "Redemption", "Redemption, Part II" e "Firstborn", Barbara March era presente anche in Star Trek: Deep Space Nine e nel film Star Trek: Generations.

L'attrice di 65 anni è scomparsa a causa di un cancro, a darne la notizia è stato il marito Alan Scarfe con un toccante messaggio su Facebook: "La mia amata Barbara, compagna di mille cose per più di quarant'anni, ha raggiunto i cancelli dell'eternità nella giornata di ieri, dopo una dura battaglia contro il cancro [...] Sono in molti ad ammirarla ancora per la sua interpretazione di Lursa, membro della Casa di Duras in Star Trek".

In tutto il mondo i fan della serie TV sono rimasti sconvolti dalla notizia, che ha messo in secondo piano le recenti novità riguardanti il mondo di Star Trek, come la possibilità del ritorno di Jason Isaacs in Star Trek: Discovery o la volontà di Jeri Ryan di riprendere il suo ruolo in Star Trek: Picard.