È morta Beatrice, il bulldog Stella di Jay Pritchett in Modern Family

Si dice che gli spettatori, davanti a un film o a una serie TV, siano capaci di restare impassibili davanti a tutto tranne che alla morte di un animale. Stavolta, purtroppo, non si tratta neanche di finzione: a lasciarci è stata infatti Beatrice, il bulldog che per anni ha interpretato Stella in Modern Family.

Per anni, sì, e neanche pochi: Beatrice ha infatti dato volto al cane della famiglia Pritchett sin dal finale della quarta stagione dello show (nelle stagioni 2 e 3 Stella era infatti interpretata da Brigitte, un altro bulldog francese femmina) ed era diventata col tempo la vera e propria mascotte della popolare serie TV.

I momenti memorabili con la cagnolina di casa Pritchett sono stati tanti, dall'iniziale ritrosia di Jay al vero e proprio amore sbocciato tra i due e fulcro di innumerevoli gag; impossibile dimenticare inoltre i tanti momenti di scontro con Gloria, mai riuscita a condividere con il marito l'amore incondizionato per il cane di cui erano entrati in possesso in maniera fortuita nel corso della seconda stagione.

Le cause della morte di Beatrice sono ancora ignote, ed il primo membro del cast di Modern Family a volerle dedicare alcune parole è stato Jesse Tyler Ferguson (Mitchell nella serie): "Riposa in pace, dolce Beatrice. Ti vogliamo tanto bene" ha twittato l'attore.

L'ultima stagione di Modern Family ha preso il via su Fox pochi giorni fa; il cast aveva pubblicato poco prima le foto dal set dell'ultimo giorno di riprese di Modern Family.