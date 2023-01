Morta Cindy Williams, la star di Laverne & Shirley aveva 75 anni

Cindy Williams, attrice nota soprattutto per la sit-com anni '70 Laverne & Shirley, è morta mercoledì scorso a Los Angeles a 75 anni. La sua morte è avvenuta in seguito a una breve malattia, ha dichiarato la sua assistente, Liza Cranis, telefonicamente ieri, aggiungendo che è morta "serenamente". La causa effettiva non è stata resa nota.

Con Penny Marshall, la Williams ha recitato nella sit-com Laverne & Shirley, che è andata in onda dal 1976 al 1983 ed era uno spin-off della serie televisiva Happy Days. Lo show seguiva due giovani donne single che lavoravano in una fabbrica di birra di Milwaukee negli anni Cinquanta. La Williams interpretava Shirley Feeney, controparte allegra e pudica alla sfacciata Laverne DeFazio della Marshall.

Laverne & Shirley è andato in onda per otto stagioni e, per diversi anni, è stato uno dei programmi più seguiti negli Stati Uniti. La Williams è apparsa in più di 150 episodi, ma ha lasciato la serie nell'ultima stagione, dopo una notevole tensione sul set tra lei e la Marshall. Quest'ultima è morta nel 2018, sempre all'età di 75 anni.

Prima di debuttare nel ruolo che avrebbe definito la sua carriera, la Williams ha partecipato al film di George Lucas American Graffiti, uscito nel 1973. Per la sua interpretazione di Laurie nel film, ottiene una nomination come miglior attrice non protagonista ai British Academy Film Awards. L'anno successivo ha preso parte al film di Francis Ford Coppola La conversazione. American Graffiti e La conversazione hanno ottenuto entrambi la nomination come miglior film agli Oscar.

La Williams aveva anche fatto un'audizione per il ruolo della Principessa Leia per il primo film di Star Wars, ruolo che alla fine andò a Carrie Fisher. In seguito, la Williams è stata una guest star in noti show televisivi come Law and Order: SVU e Settimo cielo e ha ottenuto diversi ruoli anche a teatro, tra cui la produzione di Broadway di The Drowsy Chaperone, in cui ha interpretato brevemente la signora Tottendale.

Giornate di lutti per il mondo del cinema questi; solo ieri è stata annunciata la morte di Adama Niane, attore comparso in Lupin per Netflix, così come è scomparsa anche Lisa Loring, celebre interprete di Mercoledì Addams nella serie anni 60.