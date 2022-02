Morta Donatella Raffai, volto storico di Chi l'ha Visto

Nelle scorse ore è giunta la triste notizia della morte di Donatella Raffai, storico volto della Rai nonchè celebre protagonista di Chi l'ha visto. Il triste annuncio arriva proprio dal suo compagno di una vita Sergio Maestranzi con cui la presentatrice ha convissuto per oltre 30 anni.

"Il nostro è stato un grande e meraviglioso amore, Donatella una donna generosa, riservata, che aveva deciso a un certo punto di allontanarsi dalla tv e di dedicarsi alla vita privata, sono state dette tante cose, ma è tutto molto semplice" queste le poche parole che il marito ha voluto spendere per lei nel giorno della sua dipartita.

Lontana dagli schermi dai primi anni 2000, Donatella si era ritirata proprio per via di alcuni gravi problemi di saluti che poi l'hanno condotta alla definitiva morte. La stessa pagina del noto programma di Rai 3 che si muove da anni alla ricerca di scomparsi ha voluto ricordare con un post la sua prima presentatrice.

"Ci ha lasciato Donatella Raffai, volto indimenticabile e motore del programma nelle sue prime storiche edizioni. Al marito e ai figli il profondo cordoglio di Federica Sciarelli e della redazione di Chi l'ha visto?".

Marchigiana di origine, la Raffai ha vissuto gran parte della sua vita a Roma. Lascia due figli gemelli adulti. A proposito di morti illustri, proprio poche ore fa sono state rivelate le cause del decesso di Bob Saget, la voce narrante di How I Met Your Mother a mancare lo scorso gennaio.