Morta Estelle Harris: se ne va la Mrs. Costanza di Seinfeld e la Mrs. Potato di Toy Story

È di poche ore fa la notizia della morte di Estelle Harris: l'attrice statunitense è deceduta all'età di 93 anni dopo una lunga e gratificante carriera, impreziosita soprattutto dalla partecipazione alla celebre sitcom Seinfeld nel ruolo della madre di George Costanza e ad alcuni capitoli di Toy Story.

Nata a New York nel 1928, la prima apparizione di Harris sul grande schermo è in occasione di un capolavoro assoluto come C'era una Volta in America, seguito poi dall'altrettanto osannato Amadeus di Milos Forman, sempre nel 1984: queste resteranno le uniche due sortite di Estelle Harris in carne ed ossa nelle sale cinematografiche.

Il resto della carriera dell'attrice si snoda, infatti, tra sale di doppiaggio e piccolo schermo: è proprio la TV a regalarle la notorietà del grande pubblico grazie alla sua partecipazione a Seinfeld (a proposito: qui trovate un nostro approfondimento sulla serie TV sbarcata su Netflix di recente) nel ruolo della sempre ansiosa e melodrammatica Estelle Costanza, madre di George, il miglior amico del protagonista Jerry.

Per quanto riguarda il doppiaggio, il ruolo più celebre ricoperto da Harris è stato sicuramente quello di Mrs. Potato nella serie di Toy Story: l'attrice ha però preso parte a numerosi lungometraggi d'animazione, tra cui Koda, Fratello Orso e Mucche alla Riscossa. Stando al comunicato dei familiari, Harris sarebbe deceduta stanotte per cause naturali.