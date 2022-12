E' morta Helen Slayton-Huges: l'attrice di Parks and Recreation aveva 92 anni

Helen Slayton-Hughes si è spenta all'età di 92 anni. L'attrice, meglio nota per il suo ruolo di Ethel Beavers nella comedy della NBC Parks and Recreation, è morta lo scorso 7 dicembre.

Nata nel 1930, la Hughes ha iniziato la sua carriera all'incirca nel 1980, prendendo parte a diversi progetti sia sul piccolo che sul grande schermo, tra i quali ricordiamo Nash Bridges e Shoot the Moon. In seguito, l'attrice ha avuto un ruolo anche in Power Rangers Time Force, The West Wing, NYPD Blue, Arrested Development, Raising Hope, True Blood, Brooklyn Nine-Nine, il film di Veronica Mars del 2014 e in Good Night and Good Luck, celebre pellicola diretta da George Clooney.

Ma il suo personaggio più conosciuto è stato indubbiamente quello di Ethel Beavers in Parks and Recreation, serie statunitense andata in onda su NBC dal 2009 al 2015 per sette stagioni. La famiglia dell'attrice ha confermato la notizia sui social media e, sebbene non sia stata fornita alcuna causa di morte, sembra che avesse a che fare con una malattia.

"Helen è morta la scorsa notte. Il suo dolore è finito ma il suo spirito feroce continua a vivere. Grazie per tutto l'amore e il sostegno, per lei e per il suo lavoro. Riposa in pace."

Slayton-Hughes ha continuato a lavorare con i suoi collaboratori di Parks and Recreation dalla fine della serie: ha collaborato con il creatore della serie Mike Schur, partecipando a un episodio di Rutherford Falls, e poi è apparsa nel film Netflix Moxie, diretto da la star della serie Amy Poehler.