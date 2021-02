Morta Jamie Tarses: è stata la prima manager a lanciare Friends

A soli 56 anni si è spenta Jamie Tarses,figlia del produttore Jay Tarses, prima donna a ricoprire un ruolo di punta alla Abc. La manager ha lanciato Friends, l'iconica serie con protagonisti Rachel, Monica, Phoebe, Ross, Joey e Chandler.

Secondo quanto riferito dalla stessa emittente, il decesso sarebbe dovuto ad alcune complicazioni dovute ad un violento infarto che l'aveva lasciata in coma dallo scorso autunno. Il suo rapporto con l'emittente televisiva si era concluso bruscamente nel 1999 ma, Jamie Tarses ha continuato a produrre serie televisive di grande successo anche dopo Friends, tra queste ricordiamo Primeval, The Boys e Happy Endings.

L'annuncio della sua scomparsa è stato dato nelle scorse ore proprio dalla ABC, che sui propri canali social ha ricordato la donna che ha dato inizio ad una nuova era televisiva, comprendendo quanto una sitcom incentrata su un gruppo di amici di New York avrebbe potuto conquistare il pubblico. E bisogna dirlo, tutt'ora il successo di Friends sembra inesauribile.

"Il genio creativo di Jamie ha dato vita a spettacoli che definiscono la cultura che hanno attraversato decenni. Ha dato presto voce ad alcuni dei narratori più prolifici del settore e ha guidato coraggiosamente la ABC in un momento in cui l'industria vedeva pochissime donne in ruoli di leadership. Sarà ricordata come un mentore e un modello per molti, e un'ispirazione per l'intera comunità creativa per le generazioni a venire. I nostri cuori vanno alla sua famiglia durante questo periodo difficile e onoriamo la sua eredità".

Per celebrare questa sit-com, date uno sguardo alle gag più ricorrenti in Friends.