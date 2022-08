È morta anche Jessica Klein, storica produttrice e sceneggiatrice di Beverly Hills, 90210

Soltanto un giorno fa Denise Dowse ci lasciava all'età di 64 anni. Adesso arriva un'altra triste notizia, sempre dalla crew di Beverly Hills: nella giornata del 13 Agosto è morta Jessica Klein, scrittrice e produttrice di Beverly Hills, 90210 per sette stagioni.

A dare la notizia è stata sua figlia Shira Rose, che ha annunciato il triste evento su Facebook. "Mia madre è morta alle 8,21 di questa mattina. Era tranquilla. Eravamo insieme. Condividerò informazioni sul funerale e sulla shiva quando le avrò. Le celebrazioni saranno qui a Los Angeles", ha scritto Rose.

Klein aveva 66 anni, e lo scorso Novembre le era stato diagnosticato un cancro al pancreas. La produttrice e sceneggiatrice aveva aggiornato i suoi amici e la sua famiglia sulla sua salute tramite un gruppo su Facebook a Luglio, e la sua situazione si è poi aggravata sempre più, fino a portarla al decesso.

Nel 2019 Klein era stata assunta dallo studio Brat per creare contenuti indirizzati alla Generazione Z, e stava dunque lavorando per portare sui nostri schermi prodotti nuovi. Klein aveva sulle spalle una serie di crediti da sceneggiatrice in serie come Capitol, Mancuso, FBI, Northern Exposure, Gabriel's Fire e As The World Turns. Il suo ultimo lavoro da scrittrice era stata la soap opera One Life To Live nel 2013.

Come produttrice, invece, i suoi ultimi lavori sono stati The Other Kingdom nel 2016, dove è stata supervisore per circa 20 episodi, e Make It Pop tra il 2015 e il 2016, dove è stata consulente per circa 22 episodi. Il suo lavoro più importante, però, resta Beverly Hills, serie regina dei teen drama, che ha cambiato per sempre la storia del genere.