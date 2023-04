Morta Judy Farrell, l'infermiera Able nella serie M*A*S*H aveva 84 anni

Judy Farrell, storica interprete della serie di successo M*A*S*H nel ruolo dell'infermiera Able del 4077, è morta domenica scorsa dopo aver avuto un ictus, come ha confermato Deadline. L'attrice aveva 84 anni e nel corso della sua lunga carriera a Hollywood ha sempre avuto ruoli da caratterista in moltissime serie televisive dagli anni '60 in poi.

Ex moglie della star di M*A*S*H Mike Farrell, che interpretava il capitano B.J. Hunnicutt nella sit-com della CBS andata in onda tra il 1972 e il 1983, Judy Farrell ha interpretato l'infermiera Able in otto episodi della serie, compreso il finale di serie protagonista di ascolti record "Goodbye, Farewell, and Amen". L'episodio, della durata di 2 ore e mezza, ha incollato allo schermo più di 105 milioni di telespettatori con uno share a dir poco impressionante.

Prima di recitare in M*A*S*H, la Farrell aveva partecipato a serie degli anni '60 e '70 come Judd For The Defense, Get Smart, The Interns, Medical Center, The Rookies, Emergency! e The Partridge Family. Negli anni '80 ha avuto ruoli da guest-star in Benson e Fame. Il suo ruolo più recente è stato quello nella commedia del 2006 Long-Term Relationship.

In seguito Farrell divenne sceneggiatrice per la soap opera Port Charles della ABC, per cui scrisse 13 episodi. I Farrell divorziarono nel 1983. Due anni dopo Judy sposò Joe Bratcher, che le sopravvive, così come i figli Michael ed Erin.

In questi giorni ci sono stati dei lutti molto importanti per Hollywood, come ad esempio la scomparsa del grande Ryuichi Sakamoto, prolifico compositore e Premio Oscar per le musiche de L'ultimo imperatore di Bernardo Bertolucci.

Pochi giorni fa ci ha lasciato anche Hristo Živkov, attore de Il mestiere delle armi e La passione di Cristo; proprio Mel Gibson ha ricordato Živkov, dopo averlo diretto nel suo controverso film.

Insomma, non una splendida settimana quest'ultima per Hollywood e la sua storia.