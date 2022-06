Morta Julee Cruise, cantò i brani di Twin Peaks per David Lynch e Angelo Badalamenti

Nella notte è morta Julee Cruise, cantautrice e attrice nota principalmente per la sua partecipazione alla serie televisiva Twin Peaks di David Lynch e Mark Frost. Proprio per la serie ha cantato diverse canzoni, tra cui anche la theme song principale Falling. La notizia della sua morte è stata confermata dal marito della cantante, Edward Grinnan.

"Voglio che sappiate che ho detto addio a mia moglie, Julee Cruise, oggi. Ha lasciato questo regno alle sue condizioni. Senza nessun rimpianto. Adesso è in pace. Avendo avuto una carriera musicale così varia diceva che il tempo passato a essere Cindy mentre stava avendo una famiglia è stato il periodo migliore della sua vita professionale. Ne sarà per sempre grata. Diceva che quando per la prima volta prese il microfono con Fred e Kate era come se si stesse unendo ai Beatles. Li amerà per sempre e non dimenticherà mai i viaggi insieme intorno al mondo. Le ho suonato Roam mentre se ne andava. Adesso vagherà per sempre. Riposa in pace amore mio, ti mando tutto il mio amore", ha scritto il marito in un accorato post sui social.

Come detto, il successo di Cruise è legato al suo lavoro con il regista David Lynch per il quale collaborò per la prima volta nel film Velluto blu. Il regista la richiamò poi per Twin Peaks per cui cantò le canzoni e il tema principale (i brani The Nightingale, Into the Night, la già citata Falling, The World Spins e Rockin' Back Inside My Heart). Cruise è anche apparsa come attrice in Twin Peaks in veste di cantante del locale notturno dove spesso si ambientavano le vicende, riapparendo anche nel film prequel Fuoco cammina con me.

Tornò a Twin Peaks per il revival del 2017, Twin Peaks: The Return. Nel 2018 aveva annunciato di avere il lupus, malattia che l'aveva costretta a ritirarsi dalla vita professionale. Dopo Twin Peaks continuò a collaborare con Angelo Badalamenti anche per le musiche di Fino alla fine del mondo di Wim Wenders.

Se ne va quindi un altro membro importante del cast della serie, un Twin Peaks 4 sembra sempre più improbabile a questo punto. Per l'occasione vi rimandiamo alla recensione di Twin Peaks 3x08, forse tra gli episodi più importanti mai trasmessi in televisione.