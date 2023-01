E' morta Lisa Loring: la primissima Mercoledì Addams aveva 64 anni

Si è spenta all'età di 64 anni Lisa Loring, attrice statunitense nota soprattutto per la sua interpretazione della primissima Mercoledì Addams a metà degli anni '60. La triste notizia è stata rivelata su Facebook da una cara amica della Loring, Laure Jacobson.

“È con grande tristezza che segnalo la morte della nostra amica, Lisa Loring. 4 giorni fa ha subito un grave ictus causato dal fumo e dall'ipertensione. E' rimasta attaccata ad un supporto vitale per 3 giorni. Ieri sera la sua famiglia ha preso la difficile decisione di rimuoverlo e lei è deceduta", ha scritto.

“Sarà ricordata per sempre nella cultura pop e nei nostri cuori come Wednesday Addams. Bella, gentile, una madre amorevole, l'eredità di Lisa nel mondo dello spettacolo è enorme. E l'eredità per la sua famiglia e i suoi amici: una ricchezza di umorismo, affetto e amore rimarrà a lungo nei nostri ricordi. RIP, Lisa. Dannazione... sei stata davvero divertente".

Nata a Kwajelein, nelle Isole Marshall, il 16 febbraio 1958, l'attrice è apparsa in diversi spettacoli come The Phyllis Diller Show, The Girl from UNCLE, Fantasy Island, Barnaby Jones e As the World Turns. Ma al grande pubblico si è fatta conoscere grazie alla sua interpretazione di una giovanissima Mercoledì nella sitcom The Addams Family, che fu trasmessa dal 1964 al 1966. La Loring ha ripreso poi il ruolo in Halloween con la Famiglia Addams nel 1977.