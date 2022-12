Morta Maggie Thrett, storico volto di Star Trek '60 e zia del futuro James T. Kirk

Il nome di Maggie Thrett potrebbe non dirvi molto. Ma in realtà ha segnato in modo indelebile il percorso di Star Trek: sia direttamente, su schermo, prendendo parte a un episodio storico sella serie classica; sia indirettamente, per ragioni di parentela, che la univano a un insospettabile attore dei moderni adattamenti per il cinema.

È stato proprio Chris Pine infatti, interprete di James T Kirk nella nuova saga cinematografica, a dare notizia della morte della zia, nonostante non citi inizialmente il nome Maggie Thrett, scelto all’epoca dall’aspirante attrice per cercare fortuna. Nata Diane Pine nel lontano 1946, prese parte all’episodio Star Trek dal titolo Le donne di Mudd, nel quale interpretava Ruth. Assieme a Karen Steele e Susan Denberg, le donne di Mudd ammaliarono l’equipaggio dell’Enterprise sotto ordine del villain Harry Mudd di Roger Carmel, che aveva somministrato loro una droga nota come Venus per farle cadere sotto la sua influenza.

L’attrice è morta all’età di 76 anni ed è stato il nipote Chris Pine a darne notizia: “Mia zia Diane è morta. Con qualche giorno di assenza dal lavoro, speravo di vederla in ospedale questa settimana, ma sfortunatamente non è riuscita più a resistere. Era un personaggio enigmatico nella mia vita. Una che, a Natale, si precipitava in casa, normalmente con ore di ritardo, trascinando un sacco della spazzatura pieno di questi strani doni per tutti, che insisteva perché fossero aperti immediatamente. Spingendoti scatole e borse in faccia che tu stessi prestando attenzione o meno e poi spiegando perché ti stava dando una bottiglia di acqua di colonia a forma di guanto da baseball”.

Continua Pine nel lungo, dolcissimo post: "La mia impressione era che fosse intelligente, astuta, volitiva, ma che vivesse anche una vita molto privata che a volte era imbarazzata a condividere. Era divertente, in un modo oscuro, si godeva le bugie che ci raccontava sulla sua vita nei film per scioccarci, quando eravamo bambini. Il suo ruolo più famoso è stato quello di una delle donne di Mudd nella serie originale di Star Trek. Un film in cui recitava è stato citato nell’ultimo di Quentin Tarantino. Quando lasciò Hollywood inizialmente mi venne detto che era perché 'non ce l'aveva fatta', ma in seguito ho appreso che era diventata disincantata dall'industria e da come trattava le donne”.

Il film citato da Tarantino in C’era una volta a Hollywood cui si riferisce Pine è il sex ‘n’ revenge Three in the Attic del 1968. Pare che la Thrett non ne sia rimasta colpita quando le fu riferito da Pine: “Non rimanere impressionata era la sua modalità predefinita”.