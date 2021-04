É morta Milva, la 'Rossa' della canzone italiana: aveva 81 anni

Nelle scorse ore è venuta a mancare Milva, la celebre cantante dalla folta chioma rossa che per anni ha estasiato il pubblico con la sua meravigliosa voce. Al suo fianco, fino all'ultimo respiro, ci sono state la storica segretaria Edith e la figlia, Martina Corgnati, apprezzata critica d’arte.

Milva si è spenta nella sua casa di Milano all'età di 81 anni ma ormai già da diverso tempo aveva abbandonato le scene per via di una malattia che aveva fortemente debilitato la sua memoria.

Nel 2010 sulla sua pagina Facebook aveva scritto una lettera molto commovente per annunciare il suo addio alla carriera, per via di un male che purtroppo non le lasciava la possibilità di fare ciò che più amava.

"Dopo cinquantadue anni di ininterrotta attività, migliaia di concerti e spettacoli teatrali sui palcoscenici di una buona metà del pianeta, dopo un centinaio di album incisi in almeno sette lingue diverse, ho deciso di mettere un punto fermo alla mia carriera [...] che credo grande e unica, non solo come cantante ma come attrice ed esecutrice musicale e teatrale [...]. Ho deciso di abbandonare definitivamente le scene e fare un passo indietro".

Nel corso della sua carriera, durata oltre mezzo secolo, Milva ha partecipato per ben 15 volte a Sanremo senza mai ottenere la vittoria e ha inciso oltre 170 album. Quest'ultimo periodo è sicuramente un molto amaro per il mondo della musica italiana, che tra gli altri ha dovuto salutare anche Stefano D'Orazio.