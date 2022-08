Morta Nichelle Nichols, era la tenente Uhura in Star Trek negli anni '60

L'attrice Nichelle Nichols, che diede vita ad un personaggio a suo modo rivoluzionario negli anni '60 all'interno della serie tv di Star Trek, la tenente Nyota Uhura, è scomparsa sabato sera a Silver City, New York. Aveva 89 anni. La morte di Nichols è stata confermata da Gilbert Bell, talent manager e socio in affari da oltre 15 anni.

Il personaggio di Nichols fu protagonista di uno dei primi baci interrazziali nella storia della televisione, insieme alla co-star William Shatner.

Nichols ha è tornata nei panni della tenente Uhura dandole voce in Star Trek: The Animated Series, ed è apparsa nei primi sei film del franchise.



Divenne tenente comandante in Star Trek II - L'ira di Khan ed è stata un simbolo importante per la comunità afroamericana nonché una delle preferite dai fan.

La NASA assunse Nichelle Nichols come portavoce, per incoraggiare le donne e gli afroamericani a diventare astronauti. La dottoressa Mae Jemison, prima donna nera a volare a bordo dello Space Shuttle, ha citato Star Trek come un'influenza importante nella sua decisione di unirsi all'agenzia spaziale. Al Comic-Con si è parlato del franchise annunciando un nuovo crossover di Star Trek.



Nichols è stata la prima donna afroamericana ad avere l'impronta delle sue mani immortalate al TCL Chinese Theatre. La cerimonia includeva anche altri membri del cast originale di Star Trek. Nata Grace Nichols a Robbins, Illinois, il 28 dicembre 1932, Nichols ha cantato con Duke Ellington e la sua band. Nel 1961 apparve nel musical di Oscar Brown Kicks & Co. interpretando Hazel Sharpe e attirando l'attenzione di Hugh Hefner. Dopo una lunga gavetta teatrale, Nichols lavorò in Star Trek e nel film della blaxploitation Truck Turner, con Isaac Hayes. È apparsa in un ruolo secondario in Antonio e Cleopatra del 1983, insieme a Walter Koenig, ex co-star in Star Trek. Ha partecipato al doppiaggio di Gargoyles, Spider-Man e Futurama. Negli ultimi decenni ha interpretato la madre di Cuba Gooding Jr. in Snow Dogs e ha recitato con Ice Cube in Io, lei e i suoi bambini.



