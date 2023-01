Morta Odele Ventimiglia, figlia della star dei Soprano: aveva appena partorito

La figlia dell'attore dei Soprano John Ventimiglia è morta all'età di 25 anni, come ha confermato la sua famiglia, solo tre mesi dopo aver dato partorito la sua bambina, Shiloh. Odele Ventimiglia è deceduta il 12 gennaio e le cause del decesso non sono state rese note. La madre, Belinda Cape, ha confermato la notizia in un post su Facebook.

Il padre di Odele è noto per aver interpretato Artie Bucco nella serie televisiva di successo della HBO dal 1999 al 2007. Nel post online della madre affranta possiamo leggere: "Ho il cuore spezzato nel dover pubblicare l'annuncio del funerale della nostra cara Odele. Sua sorella Lucinda e io siamo state sopraffatte dai messaggi di sostegno e amore che abbiamo ricevuto, e dai vostri ricordi di quanto Odele fosse cara a tanti". Quindi, ha aggiunto: "Odele era molto amata e lascia un vuoto enorme nelle nostre vite".

Anche Lucinda, la sorella di Odele, le ha reso omaggio con un emozionante post su Instagram, scrivendo: "Le parole non saranno mai abbastanza per esprimere il dolore che tutti noi proviamo. Ho amato molto la mia sorellina e passerò il resto della mia vita a cercarla in ogni cosa. La mia famiglia e io siamo così grati per tutte le cure e il sostegno che abbiamo ricevuto in questo momento impossibile. Non è mai stato così chiaro quanto lei significasse per così tante persone".

Il servizio funebre di Odele si è tenuto giovedì presso la Old First Reformed Church di Brooklyn, New York.

Secondo gli account Instagram della madre e della sorella, Odele aveva partorito all'inizio di novembre del 2022, presso il Mount Sinai Maternity Ward. Non si sa molto della vita personale della ragazza, che manteneva privati i suoi account sui social media, ma prima della sua morte, secondo il sito Harri, lavorava come cameriera al Vekslers di Brooklyn dal 2016.

Secondo quanto si può apprendere dal profilo Facebook, in precedenza aveva frequentato la scuola superiore presso l'Institute for Collaborative Education di New York, specializzato in programmi orientati alla carriera e fornisce agli studenti una formazione sul posto di lavoro con un datore di lavoro locale.

I Soprano è genericamente indicata come una delle migliori serie televisive di sempre e recentemente un sondaggio su Reddit ha incoronato Breaking Bad. Lo scorso luglio è morto Tony Sirico, tra i volti principali della serie.