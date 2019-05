E' morta Peggy Lipton, la storica Norma Jennings di Twin Peaks

E' stato comunicato che Peggy Lipton, la storica cameriera e proprietaria del Double R Diner di Twin Peaks, è venuta a mancare all'età di settantadue anni a causa di un cancro.

Ad annunciarlo, tramite una dichiarazione al Los Angeles Times, le due figlie dell'attrice, Rashida e Kidana: "Se n'è andata pacificamente in compagnia delle sue figlie e delle sue nipoti. Tutti noi ci sentiamo così fortunati per ogni momento trascorso con lei."

La Lipton è stata sposata con il famoso produttore musicale Quincy Jones, padre delle sue due figlie. La loro unione (lui nero, lei bianca) ha incapsulato il cambiamento culturale degli Stati Uniti d'America negli anni '60, mettendola al centro della trasformazione sociale.

Nata a New York da genitori ebrei, la Lipton conobbe presto il successo come modella per l'agenzia Ford. Dopo che lei e la sua famiglia si sono trasferiti a Los Angeles, Lipton ha raggiunto la fama con un ruolo da protagonista nello show della ABC The Mod Squad, nel quale ha interpretando Julia Barnes, una delle tre poliziotte sotto copertura nel mondo degli hippie ci cui raccontava la serie. Il personaggio, con i suoi lunghi capelli biondi e la mini-gonna, divenne un simbolo della cultura pop e permise alla Lipton di vincere un Golden Globe nel 1970 come miglior attrice in un drama televisivo. Lo spettacolo andò in onda dal 1968 al 1973.

Negli anni '90 ha interpretato la parte di Norma Jennings nel thriller surreale Twin Peaks di David Lynch, ruolo che ha ripreso anche nel revival del 2017 di Twin Peaks - Il Ritorno.

Nel corso della sua carriera ha anche partecipato al videoclip del singolo "Black or White", celebre brano di Michael Jackson, diretto ancora una volta da John Landis, già regista del videoclip "Thriller".

Per altre notizie, ricordiamo le dichiarazioni di David Lynch su Twin Peaks e la possibilità di una quarta stagione di Twin Peaks.