Morta Roberta Fiorentini, attrice conosciuta per il suo ruolo in Boris

La pagina Facebook dedicata alla celebre serie di Luca Manzi ha condiviso un messaggio in cui fa sapere che Roberta Fiorentini, interprete del personaggio di Itala, si è spenta nella giornata di oggi, giovedì 24 ottobre. È la seconda tragedia che colpisce lo show, dopo la morte dello sceneggiatore di Boris.

L'attrice aveva 71 anni, oltre a partecipare a film di successo quali "Due vite per caso", "Natale a 5 stelle" e "Henry", aveva fondato, ed era stata docente, della Scuola di Teatro Popolare di Fiorenzo Fiorentini, chiamata così in onore del padre, anche lui attore e sceneggiatore. Il grande successo di pubblico arriva però grazie alla sua interpretazione di Itala, una segretaria di edizione raccomandata e amante dell'alcol e dal carattere irascibile, personaggio comparso anche nel film dedicato a Boris.

Sono numerosi gli sketch che la vedono protagonista, in particolare quelli in cui si ritrova ad interagire con il malcapitato Alessandro, suo collega ma con un carattere completamente opposto, appassionato di cinema e del suo lavoro. Celebre la scena in cui cerca di convincere gli altri attori presenti nella serie a votare per il suo amico politico e a inviare una prova dalla cabina elettorale, affermando: "René, se non sai chi votà per domenica, questa è una brava persona, c'ha un figlio disabile".