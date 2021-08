È morta Una Stubbs: addio alla Mrs Hudson di Sherlock

È Deadline a rendere noto che Una Stubbs, attrice britannica nota ai più per aver vestito i panni di Mrs. Hudson in Sherlock, è scomparsa all'età di 84 anni a causa di una malattia non meglio specificata.

"Mamma oggi è morta in silenzio circondata dalla sua famiglia, a Edimburgo. Chiediamo privacy e comprensione in questo momento triste e difficile" si legge in una dichiarazione rilasciata dalla famiglia.

Nata a Hinckley nel 1937, Una Stubbs ha calcato la televisione e i palcoscenici britannici per cinque decenni, emergendo negli anni '6 con il film Summer Holiday prima di ottenere il ruolo di Rita Rawlings nella sitcom Till Death Do Us Part. Come accennato in precedenza, l'attrice è diventata celebre in tutto il mondo negli ultimi anni per aver interpretato l'irresistibile proprietaria dell'appartamento al 221b di Baker Street nella serie BBC con Benedict Cumberbatch.

Il suo agente ha aggiunto: "Siamo estremamente tristi di aver per non solo un'attrice meravigliosa, la cui carriera cinematografica e teatrale durata oltre 50 anni è stata estremamente varia, da Till Death Us Do Part a Sherlock, così come le memorabili interpretazioni a West End, all'Old Vic, alla Donmar Warehouse, allo Sheffield Crucible e al National Theatre, ma anche un'amica dannatamente divertente, elegante, aggraziata e gentile. Era anche un'artista molto rispettata. Ci mancherà enormemente e la ricorderemo sempre."