Morte Angus Cloud, la dichiarazione di HBO:'Aveva un talento immenso'

Una notizia inaspettata ha rattristato l'universo di Euphoria. Poche ore fa è stata resa nota la morte di Angus Cloud, star della serie HBO nel ruolo di Fez O'Neill. L'attore aveva da poco perso il padre e stava affrontando un periodo complicato, come affermato nella nota dai familiari che ne hanno annunciato la scomparsa.

Anche HBO ha rilasciato una nota ufficiale per ricordare Cloud:"Siamo incredibilmente rattristati nell'apprendere della scomparsa di Angus Cloud. Aveva un talento immenso ed era una parte amata della famiglia HBO e di Euphoria. Porgiamo le nostre più sentite condoglianze ai suoi amici e alla sua famiglia in questo momento difficile".



Nel comunicato ufficiale diffuso dalla famiglia sulla morte di Angus Cloud si parla anche della recente scomparsa della recente scomparsa del padre dell'attore e in questo periodo Cloud stava 'affrontando il dolore della perdita'.

Originario di Oakland, in California, luogo nel quale è avvenuta anche la scomparsa, Angus Cloud venne scoperto da un'agente di casting mentre lavorava al Barclays Center di Brooklyn, e venne scelto per il ruolo dello spacciatore locale Fez O'Neill nella serie HBO Euphoria, molto legato a Rue (Zendaya).



Prima di intraprendere l'attività di attore, dopo il diploma, Cloud aveva meditato di trasferirsi in Irlanda, dove risiede gran parte della sua famiglia. Ha recitato in diversi videoclip e debuttò al cinema nel 2021 nel film North Hollywood, diretto da Mikey Alfred.



Sul nostro sito potete recuperare la recensione di Euphoria 2, uscita lo scorso anno.