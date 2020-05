Morte Ezio Bosso, la disperazione di Alba Parietti: 'non lo accetterò mai'

La notizia della morte di Ezio Bosso ha sconvolto il mondo dello spettacolo. Molto addolorata Alba Parietti, che in un post pubblicato sul proprio account ufficiale Instagram ha voluto ricordare il pianista scomparso con un ricordo commovente,

"Ciao Ezio ma questo non lo posso accettare... troppo triste pensare che non ci sei più. Non riesco ad accettare non l’ho mai accettato e non lo accetterò mai. Mi hai voluto proteggere dal dolore, con tutta la tua forza. E in questo sei stato ingiusto e meraviglioso" ha scritto la showgirl.

I due erano legati da grande affetto e stima, e la Parietti durante l'ultima puntata di Belve, condotto da Francesca Fagnani, ammise di essere stata sedotta dall'artista: "se tra noi è stata una storia d'amore importante? Per me è stata una grande fascinazione e io sono stata sedotta in una maniera totale da questo uomo che ho trovato irresistibile. È un grandissimo, immenso artista ed è un uomo che ha una capacità seduttiva immensa, che unita all’arte è un siero. Oltre a essere un grande artista, anche nella sua fisicità, anche nella sua tragedia, anche nella sua malattia è grandioso nel rappresentarsi" aveva affermato.



Alba Parietti non è l'unica esponente del mondo televisivo ad aver voluto ricordare Ezio Bosso, e nei social sono tanti i colleghi che hanno espresso il loro dolore.