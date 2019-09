Morte Mike Mendel. Adult Swim e l'addio al produttore di Rick and Morty

Scomparso a soli 54 anni, Mike Mendel nel corso della sua carriera ha prodotto fenomeni televisivi come I Simpson e Rick and Morty; proprio il network che distribuisce quest'ultima ha voluto salutare il suo produttore.

Ecco il messaggio postato dal network sui suoi profili social e rivolto al produttore: "Tutti noi qui alla Adult Swim siamo devastati dalla morte del produttore di Rick and Morty Mike Mendel. Ha guidato e supportato tutta una generazione di artisti, scrittori e creatori e la sua assenza verrà percepita da un'intera comunità. Le nostre più profonde condoglianze vanno alla sua famiglia, i suoi amici e ai suoi colleghi".

Anche il co-creatore di Rick and Morty, Justin Roiland, è intervenuto via social network per rendere omaggio a Mendel: "Il mio amico e partner Mike Mendel è morto. Sono devastato. Il mio cuore infranto va alla famiglia. Non so cosa farò in futuro senza di lui al mio fianco. Mike, sono distrutto".

Mendel è stato produttore di Rick and Morty fin dl 2013, lavorando a ventidue episodi dello show. L'episodio più recente al quale è accreditato è la première della terza stagione. Nel corso della sua carriera Mendel ha ottenuto sette nomination e quattro vittorie agli Emmy, vincendo per I Simpson nel 1995, 1997 e 1998, nonché per un episodio di Rick and Morty nel 2018. Nelle scorse ore il produttore esecutivo Al Jean ha reso omaggio a Mendel su Twitter, definendolo 'un bravo ragazzo'.

Di seguito i post in originale di Adult Swin e Roiland. Ricordiamo che la quarta stagione di Rick and Morty approderà su Adult Swim a partire dal prossimo novembre. Su queste pagine potete visualizzare il primo teaser.