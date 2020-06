Morte Pau Dones, il dolore di Jovanotti su Instagram: 'mi è difficile crederci'

Tra le notizie di oggi c'è sicuramente la morte di Pau Dones, il leader dei Jarabe de Palo che è morto a 53 anni a seguito di una lunga battaglia contro il cancro con cui combatteva dal 2015. Jovanotti, saputa la notizia, ha immediatamente voluto ricordare l'amico e collega.

"Ho appena saputo della morte di Pau Dones, è una notizia tremenda, ci eravamo scritti 3 giorni fa e come al solito era lui a rassicurare me. Mi mancherai tantissimo amico e maestro Pau, niente cancellerà i momenti bellissimi vissuti insieme, la bella musica, le mangiate e le bevute, le chiacchierate infinite, la forza che ci siamo dati reciprocamente. Conoscerti ed esserti amico è stato un grande regalo. Dove sei ora? Mi è difficile crederci" ha scritto sul proprio account ufficiale Instagram, in un post che è stato commentato anche da altri rappresentanti del mondo dello spettacolo, che hanno voluto ricordare Dones.

Tra coloro che hanno voluto esprimere un ricordo di Dones sotto il post di Jovanotti ci sono gli Eugenio In Via di Gioia, ma anche Giorgia, Nicoletta Romano, Lorenzo Fragola ed Umberto Tozzi, che non hanno nascosto il dispiacere per questa terribile notizia. "Sono qui nel mio studio dove abbiamo passato ore favolose e non mi sembra vero. cazzo" ha continuato Jovanotti, poco sotto.

Di recente Jovanotti ha debuttato su RaiPlay con l'on the road Non Voglio Cambiare Pianeta, ma si parla di lui anche come possibile terzo presentatore di Sanremo 2021.