Morte Silvio Horta, le reazioni di America Ferrara e Vanessa Williams di Ugly Betty

È di stamattina la notizia della morte di Silvio Horta, sceneggiatore e creatore della serie TV comedy Ugly Betty, andata in onda fino al 2010. L'uomo è stato trovato senza vita in un hotel di Miami, e la notizia ha subito fatto il giro del mondo.

Nel frattempo sono arrivate le reazioni di alcune star, prime fra tutte le attrici che avevano recitato proprio in Ugly Betty. America Ferrera dello show di Horta era proprio la protagonista, ed ha affidato i suoi pensieri ad un post su Instagram: "Sono scioccata e devastata nell'apprendere la notizia della morte del creatore di Ugly Betty, Silvio Horta. Il suo talento e la sua creatività avevano portato a me e a tanti altri molta gioia e luce. I miei pensieri vanno alla sua famiglia e ai suoi cari, che devono star soffrendo tantissimo al momento, e tutta la famiglia di Ugly Betty che sente profondamente questa perdita".

Anche Vanessa Williams ha voluto ricordare l'autore: "Ancora scioccata per la tragica notizia. La sua passione e creatività mancheranno a tutti noi che abbiamo lavorato con lui. Possa riposare in pace".

Ad omaggiare l'autore anche Christopher Gorham, che aveva recitato nella serie Jake 2.0, sempre di Horta, e poi proprio nella comedy Ugly Betty, che lo ha ringraziato per le due grandi opportunità, cos' come Michael Urie, che ha scritto su Twitter di essere per sempre in debito con lui.

Horta insomma lascia un vuoto importante nel mondo delle serie TV e nel cuore delle persone che hanno lavorato con lui.