Le morti in Game of Thrones? frutto di un particolare ricordo d'infanzia di George Martin

George R. R. Martin, autore della saga fantasy letteraria Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, da cui è stata tratta la celebre serie TV Game of Thrones, durante un recente intervento ha svelato quali particolari ricordi della sua infanzia lo hanno aiutato a trarre ispirazioni per i drammatici scontri tra i personaggi.

Una delle caratteristiche principali dei romanzi di Martin, che di riflesso abbiamo potuto vedere anche nella serie TV, è stata quella di mostrare in modo crudo e improvviso gli scontri tra i vari protagonisti e le loro morti. In Planetos, il mondo nichilista immaginato dallo scrittore britannico, la maggior parte di coloro coinvolti direttamente o indirettamente nei meccanismi del potere finivano quasi sempre per rimetterci la vita.

Ma qual è stata la fonte d'ispirazione per le dipartite dei vari personaggi, come Eddard Stark o Robert Baratheon? In passato Martin aveva dichiarato di aver preso spunto da eventi storici per dare vita alle principali dinamiche narrative, come la famosa Guerra delle due Rose. Ma per gli scontri tra i personaggi, l'autore ha fatto riferimento a un suo ricordo d'infanzia preciso: le tartarughe.

In occasione del riconoscimento nella Hall of Fame di New Jerse, Martin, infatti, ha spiegato che la morte delle tartarughe che possedeva da bambino sono state alla base della sua fantasia per i drammatici eventi presenti all'interno dei libri.

"Possedevo un castello per i giocattoli. Era abbastanza grande per contenere due tartarughe nel cortile, così misi due ciotole una di fianco all'altra. Non credo che il cibo per tartarughe che davano i venditori fosse però abbastanza nutriente, così le mie tartarughe ogni volta morivano. Questa cosa mi spezzava il cuore e quindi cercavo di trovare una spiegazione per cercare di avere una risposta a quelle morti" in questo modo Martin da bambino fantasticava immaginando che "esse erano in competizione per il trono della tartaruga, così si uccidevano a vicenda".

