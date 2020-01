Trovato morto a 45 anni Silvio Horta, creatore di Ugly Betty. Si sospetta il suicidio

Secondo quanto riportato da Variety, Silvio Horta - noto per essere stato il creatore della serie americana Ugly Betty andata in onda su ABC - è stato trovato morto nella sua camera d'albergo a Miami nella giornata di ieri. Al momento si sospetta che la causa della morta possa essere il suicidio.

La morte è stata già confermata dall'agente di Horta, che però si è rifiutato di commentare qualsiasi circostanza legata alla causa della prematura scomparsa del produttore; aveva 45 anni. Horta è divenuto noto nello show business grazie alla sit-com Ugly Betty, andata in onda per quattro stagioni alla ABC e adattamento della telenovela colombiana Y o soy Betty, la fea. La serie debuttò nel 2006 su ABC e aveva per protagonista America Ferrera. Nel cast erano presenti anche Becki Newton, Michael Urie, Rebecca Romjin, e Vanessa Williams. Oltre ad esserne il creatore principale, Horta ne era anche lo showrunner e nel 2007 vinse il Golden Globe per la miglior serie comedy.

Nato il 14 agosto 1974 a Miami, Horta si è laureato all'Università di New York e recentemente aveva annunciato di essere al lavoro su un progetto in sviluppo alla Fox, questo nel 2018, insieme a Mary J. Blige, un progetto ispirato alla vita della coreografa e direttrice creativa Laurieanne Gibson. Horta esordì nel mondo dello spettacolo nel 1998 grazie alla sua sceneggiatura di Urban Legend, film horror con Jared Leto e Alicia Witt. La sua carriera include il televisivo The Chronicle, durato una sola stagione a Syfy tra il 2001 e il 2002 con protagonista Octavia Spencer, e Jake 2.0.

L'ultimo episodio di Ugly Betty è stato trasmesso in Italia nel 2011.

La protagonista di Ugly Betty, America Ferrera è intervenuta immediatamente per ricordare il compianto produttore alla notizia della sua scomparsa: "Sono incredula e con il cuore infranto per la devastante notizia della scomparsa di Horta, creatore di Ugly Betty. La sua creatività e il suo talento hanno portato gioia e luce non solo a me ma anche a tantissimi altri. Il mio pensiero va alla sua famiglia e ai suoi cari che staranno soffrendo moltissimo in questo momento - e anche alla famiglia intera di Ugly Betty, che percepisce terribilmente questa perdita".