Morto Adama Niane, l'attore di Lupin aveva solo 56 anni

Come riportato da diverse testate internazionali, è morto Adama Niane, l'attore francese noto per le sue interpretazioni in Baise-Moi, Get In e nella serie Netflix Lupin. Aveva 56 anni. Al momento non è stata resa nota la causa del decesso. Diverse le personalità del cinema e della televisione che hanno ricordato con commozione l'attore.

Tra questi, ovviamente anche Omar Sy, protagonista della serie Lupin prodotta e distribuita su Netflix: "Porgo le mie profonde condoglianze ai familiari di Adama Niane, un attore immenso al fianco del quale ho avuto la possibilità e il piacere di recitare", ha scritto Sy in francese sul suo account Twitter. "Un uomo di rara bontà... Che la sua anima riposi in pace".

Anche il regista di Get In, Olivier Abbou, ha condiviso la notizia della morte di Niane sui social media. "È con immensa tristezza che ho appreso della scomparsa di Adam Niane, con cui ho avuto il piacere di lavorare alle 2 stagioni di Maroni e in Fury", ha postato Abbou in francese su Instagram. "Non ci siamo separati per 4 anni, condividendo intense avventure umane e artistiche in tutto il mondo, in Guyana, a Saint-Pierre e Miquelon e persino a Lille (appunto!). Era impegnato, illuminato, integro, talentuoso, potente. È stato il mio eroe, un amico e un complice".

Niane era nato a Parigi il 23 agosto 1966, secondo quando possiamo leggere su IMDB. Il suo ultimo ruolo è stato nella serie limitata L'île aux 30 cercueils nel 2022, dove ha interpretato Yannick Lantry. Tra gli altri progetti ai quali ha preso parte Niane, segnaliamo le serie televisive Alex Hugo (2021), Lupin (2021), Maroni (2018-2021), Sam (2019-2021), Inhuman Resources (2020), Prise au piège (2019), Troubled Waters (2019) e La Mante (2017), per citarne alcune.

Tra i film a cui Niane ha partecipato figurano Felicità (2020), The Bare Necessity (2019), Gang of the Caribbean (2016), SK1 (2014) e Baise-moi (2000).

Una giornata decisamente triste quella di oggi, dato che in poche ore sono arrivati gli annunci della scomparsa di Annie Wersching, la voce di Tess nel videogame di The Last of Us, nonché interprete di serie come 24 e Star Trek: Picard; così come è di oggi la notizia della morte di Lisa Loring, la prima storica interprete di Mercoledì Addams nella serie televisiva anni '60.