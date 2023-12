È morto Andre Braugher, star di Brooklyn Nine-Nine: l'addio del cast della serie

Andre Braugher, veterano del piccolo schermo e caratterista prolifico anche al cinema, è scomparso all'età di 61 anni dopo una breve malattia. Nonostante il successo sia arrivato già alla fine degli anni '90 con Homicide, ha avuto un impulso enorme negli ultimi dieci anni grazie alla sit-com poliziesca Brooklyn Nine-Nine.

Poco dopo la notizia della scomparsa di Braugher, i colleghi di Brooklyn Nine-Nine hanno pubblicamente espresso il proprio ricordo dell'attore:"Sappiamo tutti quanto fosse formidabile come attore ma ancora di più, Andre conosceva bene il suo ruolo più importante e ne era profondamente orgoglioso. Parlava spesso dei suoi figli e sapeva quanto fosse fortunato ad avere Ami [Brabson, la moglie]. Sono grato a loro per averci permesso di condividere otto anni insieme a lui. Era impegnato e appassionato delle cose che amava" ha scritto in un post Joe Lo Truglio. A luglio si parlò di una possibile reunion di Brooklyn Nine-Nine, che purtroppo non potrà includere Andre Braugher, una delle star più acclamate della serie.



Chelsea Peretti ha aggiunto:"Eri così divertente per me e l'epitome di acque profonde che scorrono tranquille. Custodirò sempre le nostre conversazioni, spesso con me che stavo sulla tua soglia impedendoti di uscire, e l'incredibile opportunità di essere la tua compagna di avventure".

Terry Crews ha condiviso parole commoventi in ricordo del collega:"Non posso credere che te ne sia andato così presto. È un onore averti conosciuto, aver riso con te, aver lavorato con te, e aver condiviso otto gloriosi anni osservando il tuo insostituibile talento. Fa male. Ci hai lasciati troppo presto. Mi hai insegnato così tanto. Sarò sempre grato di averi conosciuto. Grazie per la tua saggezza, i tuoi consigli, la tua gentilezza e la tua amicizia. Sentite condoglianze a tua moglie e alla tua famiglia in questo difficile momento. Mi hai mostrato com'è una vita ben vissuta. Riposa in pace Andre, ti voglio bene amico".



Famoso per i suoi tantissimi ruoli da poliziotto, Andre Braugher ricordò il bisogno di cambiare la rappresentazione della polizia per renderla più realistica agli occhi degli spettatori.