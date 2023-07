È morto Andrea Purgatori: il giornalista stroncato a 70 anni da una malattia fulminante

Questa mattina è morto Andrea Purgatori, celebre giornalista e conduttore tv che aveva legato il suo nome a quello di moltissime trasmissioni di indagine giornalistica e culturale, tra tutti Atlantide per la rete La7. Il giornalista aveva 70 anni e si è spento dopo una breve malattia in un ospedale romano. La notizia è stata confermata dai figli.

Nel corso della sua lunga carriera ha scritto per il Corriere della Sera dove si è occupato di terrorismo, intelligence, criminalità, e dove si dedicò tra l'altro con tenacia alla strage di Ustica del 1980. Autore di reportage, ha condotto con successo su La7 Atlantide. Docente di sceneggiatura, consigliere degli autori, tra i suoi ultimi lavori la partecipazione alla docuserie Netflix Vatican Girl sul caso di Emanuela Orlandi. Potete recuperare la recensione di Vatican Girl su queste pagine.

Attivo anche come sceneggiatore, saggista e attore oltre che giornalista, ha recitato nel film Fascisti su marte di Corrado Guzzanti ed è apparso in più episodi della serie Boris. Recentemente, è approdata su Disney+ Boris 4.

"Una mente brillante - hanno sottolineato i familiari di Purgatori - che ricordiamo recentemente nella trasmissione di La 7 Atlantide dove era autore e conduttore e in tempi più remoti come inviato in zone di guerra e autore delle più importanti inchieste giudiziarie italiane, poi ancora autore e sceneggiatore di tanti film e fiction televisive tra cui Il Muro di Gomma, Fortapasc e Il Giudice Ragazzino".

Qui un estratto del ricordo di Paolo Conti del Corriere della Sera: "Una magnifica e fiera persona, incapace di ipocrisie e di patteggiamenti, schietta, ironica ed elegantissima. Un vero giornalista, un protagonista della nostra storia civile. Un amico che nessuno potrà mai sostituire. Mai."