È morto Arvinder Grewal, scenografo della serie TV di The Boys

Arvinder "Arv" Grewal lo scenografo dell’acclamatissima serie Amazon Prime The Boys e un frequente collaboratore di Eric Kripke è morto inaspettatamente all'inizio di questa settimana. Kripke ha annunciato la notizia venerdì pomeriggio sul suo profilo Twitter.

Grewal è stato lo scenografo di The Boys, e ci si aspettava che avrebbe iniziato a lavorare alla terza stagione dello show a breve. Grewal ha anche lavorato con Kripke nell'episodio pilota di Timeless e ha lavorato a quasi tre dozzine di produzioni durante la sua carriera sia come scenografo che come direttore artistico. Il suo primo lavoro fu Dog Park di Bruce McCullock nel 1998 ma i suoi crediti includono anche La Terra dei morti viventi e Resident Evil: Afterlife. Negli ultimi tempi ha cambiato marcia verso la televisione e si è occupato anche della scenografia di L'altra Grace, Waco e Genius.



"Una triste notizia. Arv Grewal, scenografo del pilot di The Boys & Timeless, è morto inaspettatamente questa settimana", ha twittato Kripke. "Era brillante e un buon amico e mi ha aiutato a progettare tutto, dalla macchina del tempo alla balena di The Boys. Una perdita enorme. Invio amore alla sua famiglia. RIP."



In un intervista a ComicBook il supervisore degli effetti visivi di The Boys Stephan Fleet, ha attribuito l'enorme e orami iconica scena della balena della seconda stagione a Grewal. "Con la balena, abbiamo avuto molto sangue, e poi, come ha detto Eric sui social media e cose del genere e in altre interviste, hanno costruito questo set di balene giganti su cui non abbiamo dovuto lavorare molto. Abbiamo aggiunto un po' di umidità qua e là, ma era reale", ha dichiarato Fleet.



Sul web intanto un fan ha trasformato Chris Evans in Patriota mentre è anche stato spiegato come Avengers: Endgame ha ispirato il finale della seconda stagione di The Boys.