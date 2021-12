Morto l'attore Paolo Calissano, star di Vivere e La dottoressa Giò

L'attore Paolo Calissano è stato trovato morto nella sua abitazione a Roma. Aveva 54 anni. Calissano era molto noto tra gli anni '90 e gli anni '00 per la sua partecipazione ad una serie di fiction e soap estremamente popolari, nonché per la conduzione di alcuni programmi tv. Le circostanze della sua morte sono ancora da chiarire.

Nato a Genova nel 1967, Paolo Calissano aveva iniziato la propria carriera con i fotoromanzi, salvo poi debuttare al cinema e in televisione.

Soprattutto sul piccolo schermo la sua carriera ebbe slancio negli anni '90, quando partecipò e co-condusse programmi quali Giochi senza frontiere per la tv svizzera, Divieto d'entrata con Natalia Estrada e 8 mm con Samantha De Grenet.



Il successo come attore gli arrise con una serie di apparizioni in fiction e soap quali Vivere, Vento di Ponente, La dottoressa Giò al fianco di Barbara D'Urso e Linda e il brigadiere, con Claudia Koll e Nino Manfredi.

Partecipò anche alla seconda edizione del reality L'isola dei famosi. A metà degli anni '00 venne condannato a 4 anni di carcere, accusato di aver ceduto cocaina alla ballerina brasiliana Ana Lucia Bandeira, trovata morta in seguito ad un'overdose nella sua casa di Genova. Uscito dal carcere scontò la pena in una comunità. Calissano in diverse occasioni pubbliche aveva testimoniato i suoi problemi di dipendenza.

Nel 2007 era tornato sul palcoscenico, recitando a Roma in un musical dal titolo A un passo dal sogno.



Ieri è stata resa pubblica la notizia della scomparsa di Renato Scarpa, un altro volto riconoscibile del cinema e del teatro italiano.

Un fine 2021 davvero funesto per il mondo dell'intrattenimento, con l'addio a Jean-Marc Vallée di pochi giorni fa.