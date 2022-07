È morto Bernard Cribbins, volto leggendario di Doctor Who: aveva 93 anni

Il celebre attore britannico Bernard Cribbins è morto all'età di 93 anni, dopo una carriera di oltre 70 anni tra tv, cinema e teatro: la triste notizia della morte della star di Doctor Who è stata confermata dal suo agente, ma le cause del decesso non sono ancora state rese note.

Cribbins iniziò a farsi conoscere dal pubblico negli anni '60 grazie alle sue apparizioni frequenti nella serie di commedie britanniche Carry On, ma oggi il suo volto e la sua voce sono principalmente collegati al mondo di Doctor Who.

L'attore britannico entrò nel franchise con un ruolo nell'adattamento cinematografico del 1966 Daleks - Il futuro fra un milione di anni diretto da Gordon Flemyng, nel quale interpretava Tom Campbell, compagno d'avventure del Dottore di Peter Cushing.

Il debutto nella serie televisiva che tutti noi conosciamo è arrivato molto più tardi, per l'esattezza nel 2007, con un cameo nell'episodio speciale natalizio Voyage of the Damned, il terzo per la serie revival di Russell T Davies.

A seguire, Cribbins entrò a far parte del cast regolare della serie nelle stagioni 3 e 4 di Doctor Who, le ultime con David Tennant che presto tornerà in Doctor Who: il personaggio interpretato da Cribbins era Wilfred Mott, l'amato nonno di Donna Noble (Catherine Tate), che ebbe un ruolo centrale negli ultimi episodi del Decimo Dottore.

Ed è proprio in occasione del 60° anniversario di Doctor Who che Cribbins era tornato a partecipare allo show, girando alcune nuove scene nei panni di Wilfred in una reunion con Tennant e Tate davvero attesa dai fan. Non è chiaro al momento però se l'attore abbia finito di girare tutte le scene prima della sua scomparsa.

Lo showrunner Russell T. Davies ha espresso il suo omaggio a Cribbins con un commovente post Instagram che potete leggere a fine articolo: "Sono stato molto fortunato a conoscerlo" ha scritto Davies. "Grazie mille per tutto, mio vecchio soldato. Una leggenda ha lasciato questo mondo".