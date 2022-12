Morto Brad William Henke, addio alla star di Lost e Orange Is the New Black

Brad William Henke, ex giocatore di football della NFL e successivamente attore in diverse produzioni tv e cinematografiche, è scomparso all'età di 56 anni. L'annuncio è stato diffuso dalla famiglia, dichiarando che Henke è morto nel sonno il 29 novembre ma senza specificare le cause del decesso.

La carriera di Henke è iniziata nel mondo del football americano, e dopo aver rifiutato i New York Giants al draft del 1989, si è unito ai Denver Broncos, con i quali arrivò a giocarsi il Super Bowl contro i San Francisco 49ers.



Nel 1994, dopo essersi ritirato dalla carriera sportiva professionistica si dedicò al mondo della recitazione, inizialmente con piccole apparizioni in spot pubblicitari.

Partecipò a diverse pellicole conosciute come Space Jam, North Country, World Trade Center e Star Trek di J.J. Abrams.



Dopo aver recitato in una dozzina di episodi di Lost, la fama per Henke arrivò nel 2016, con la partecipazione alla serie Orange Is the New Black, nei panni di Desi Piscatella, un ufficiale penitenziario omosessuale.

Dopo anni di successo in tv, Orange Is the New Black ha chiuso i battenti nel 2019.



Negli ultimi anni al cinema ha partecipato a Pacific Rim di Guillermo del Toro e Split di M. Night Shyamalan; su Everyeye trovate il poster di Bussano alla porta, il prossimo film del regista de Il sesto senso.



L'ultimo film uscito in streaming con Brad William Henke è Wounds, presentato al Sundance Film Festival, con Armie Hammer e Zazie Beetz.