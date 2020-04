Morto per COVID-19 Adam Schlesinger, autore delle musiche di Crazy Ex-Girlfriend

Pochi giorni dopo il ricovero in gravi condizioni per COVID-19, Adam Schlesinger è morto per le complicazioni del virus a soli 52 anni d'età. Era un apprezzato cantautore nonché stimato autore di canzoni per show televisivi e film.

Schlesinger era nato a New York e nel 1995 fondò la punk band Fountains of Wayne che nel 2003 entrò in lizza per il Grammy come miglior singolo pop con il brano Stacy’s Mom. Nel 1996, inoltre, la sua title-track - eseguita dal duo fittizio Wonders - per il film That Thing That You Do! con Tom Hanks venne nominata ai Premi Oscar dell'anno successivo.

Tra i film e serie TV per cui aveva composto canzoni troviamo titoli come Tutti Pazzi Per Mary, Crazy Ex-Girlfriend e Sesame Street. Ma anche hit come Way Back Into Love tratta dalla commedia sentimentale Music and Lyrics.

Di Crazy Ex-Girlfriend, oltre a curare le musiche originali, era anche produttore esecutivo del comparto musiche. Proprio la star della serie, Rachel Bloom, ha subito espresso il suo dispiacere per la notizia sui social, ricordando quello che ha definito come un partner insostituibile: "Avrei così tante cose da dire su Adam Schlesinger ma al momento sono completamente senza parole. E' insostituibile".

Anche la co-creatrice dello show, Aline Brosh McKenna, ha commentato la notizia della dipartita del compositore: "Adam era molto divertente, gentile, intelligente, brillante e appassionato. Abbiamo lavorato insieme, abbiamo passato momenti in cui eravamo d'accordo e altri in disaccordo, in cui siamo stati felici e tutto questo era molto intenso per me perché lo conoscevo da parecchio tempo. Lo amavo davvero. Ho amato ogni momento".

Crazy Ex-Girlfriend è durata per quattro stagioni, dal 2015 al 2019 per un totale di 62 episodi.