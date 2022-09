È morto Dale McRaven, il Re delle sitcom da Mork & Mindy a Perfect Strangers

Se c'è un nome a cui dobbiamo davvero molto, nel panorama delle sitcom statunitensi a cavallo fra gli Anni '70 e '90, quello è Dale McRaven. Il noto creatore e sceneggiatore, fra le tante, del Mork & Mindy con Robin Williams, è morto all'età di 83 anni.

Nonostante la credenza diffusa, Mork & Mindy è stato solo uno dei molti spinoff di Happy Days che si sono susseguiti negli anni. A servire come creatore e storico sceneggiatore televisivo era Dale McRaven, che scompare nella sua casa di Porter Ranch, California, alla veneranda età di 83 anni. Nel corso della sua carriera, ha ricevuto svariate nomination ai Writers Guild of America Awards e agli Emmy, in particolare per il suo lavoro sulla serie con Robin Williams, che ha co-creato con Joe Glauberg e il regista Garry Marshall.

La sitcom della ABC nata come spin-off di Happy Days è durata quattro stagioni a cavallo fra gli Anni ’70 e ’80, ma il vero colpo, nel ventennio successivo fu Perfect Strangers con Bronson Pinchot e Mark Linn-Baker, creato da McRaven. Sempre per ABC, la serie andò in onda per 8 stagioni e un totale di 150. Nel corso degli anni sarebbe rimasto eternamente legato come sceneggiatore del Dick Van Dyke Show, ottenendo proprio la vittoria ai Writers Guild Award.

McRaven è anche accreditato come scopritore di talenti, avendo contribuito alla ribalta di nomi come Robin Williams, Mark Hamill, Gary Busey e molti altri. Altri spettacoli prodotti da McRaven includono The Partridge Family, Texas Wheelers, The Betty White Show e Angie. Nel frattempo, sapevate che le sue sitcom hanno funto come principale ispirazione per The Big Bang Theory?