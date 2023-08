È morto David Jacobs, creatore della mitica serie tv Dallas

Creatore di serie successo per CBS come Dallas e California, David Jacobs è scomparso domenica scorsa. Aveva 84 anni. La notizia è stata confermata a Variety dal figlio Aaron. Jacobs era uno dei più longevi e prolifici produttori televisivi e cinematografici degli Stati Uniti, creatore di alcuni degli show più amati dal pubblico.

Con Dallas e California, David Jacobs realizzò ben 700 episodi che andarono in onda in prima serata. Dallas debuttò nel 1978 e andò in onda per 14 stagioni fino al 1991. Un successo indiscusso, soprattutto con la quarta, la quinta e la sesta stagione in vetta alle classifiche. Nel 2012 creò anche una serie sequel di Dallas.



California era lo spin-off di Dallas, con il quale Jacobs riuscì a bissare il successo della serie madre. Autore di diverse pubblicazioni e di articoli su magazine e quotidiani come Esquire, Newsweek e New York Times, David Jacobs spiegò la differenza tra i due show:"Il piacere di guardare Dynasty, Dallas e Falcon Crest era voyeuristico. Il piacere di guardare California era indiretto. Dynasty, Dallas e Falcon Crest riguardavano loro, California riguarda noi".



Lo spin-off andò in onda per 14 stagioni, come Dallas, dal 1979 al 1993. Produttore esecutivo di Lois & Clark - su Everyeye potete scoprire il casting del nuovo film di Superman di James Gunn - Jacobs ha lavorato a tantissime produzioni ma California e soprattutto Dallas hanno accompagnato la vita di una generazione di spettatori cresciuti con le vicende di una delle soap opere più conosciute al mondo.

Jacobs lascia i figli Aaron e Albyn, la seconda moglie Diana, la figlia Molly e due nipoti.