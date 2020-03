È morto David Schramm, negli anni '90 fu protagonista di Wings

David Schramm, attore televisivo e teatrale noto al grande pubblico soprattutto per la sitcom Wings, è morto all'età di 73 anni lo scorso sabato, 28 marzo. Il pubblicista Rick Miramontez riporta che l'attore è deceduto a New York. Non sono stati forniti ulteriori dettagli, come si apprende da The Hollywood Reporter.

La morte di David Schramm è stata confermata domenica dalla Acting Company, compagnia teatrale newyorkese di cui l'attore era socio fondatore.

Il ruolo più noto interpretato sul piccolo schermo da Schramm è stato quello di Roy Buggins, proprietario senza scrupoli della compagnia aerea Aeromass, nella serie Wings, trasmessa su NBC dal 1990 al 1997. Aeromass era la principale antagonista di Sandpiper, una piccola compagnia aerea gestita da Joe Hackett (Tim Daly) e Brian Hackett (Steven Webber) nello stesso aeroporto sull'isola di Nantucket. Come protagonista dello show, David Schramm è apparso in tutti i 172 episodi della serie.

Schramm era nato il 14 agosto 1946 a Louisville, nel Kentucky, e ha frequentato la Juilliard School dopo aver preso lezioni di recitazione alla Western Kentucky University. Nel 1972 aveva fondato la Acting Company insieme a Kevin Kline, Patti LuPone, David Ogden Stier, John Houseman e Margot Harley. "Siamo in lutto per la sua perdita e ci mancherà" ha dichiarato Harley in una nota.

Oltre al suo ruolo in Wings, Schramm ha avuto una lunga carriera teatrale. Ha debuttato a Broadway nel 1973 con Tre Sorelle e nel 2019 ha recitato nella produzione Off-Broadway Enter Laughing della New York Theater Company. L'attore è apparso anche in varie altre serie televisive, tra cui Jake and the Fatman, Wiseguy, Miami Vice e Spenser: For Hire, oltre a interpretare Robert McNamara nella miniserie Kennedy del 1983.

La notizia della sua scomparsa arriva negli stessi giorni in cui il mondo dello spettacolo ha salutato il compositore polacco Krzysztof Penderecki e il doppiatore William Dufris.