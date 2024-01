È morto David Soul, indimenticabile star di Starsky & Hutch

David Soul si è spento all'età di 80 anni: l'attore era noto per aver interpretato il detective Kenneth "Hutch" Hutchinson nella popolare serie TV degli anni '70 "Starsky & Hutch" in coppia con l'attore e amico fraterno Paul Michael Glaser come David Starsky.

La notizia è stata comunicata dalla moglie Helen Snell in una nota: "Ha condiviso molti doni straordinari nel mondo come attore, cantante, narratore, artista e caro amico - ha detto Snell - . Il suo sorriso, la sua risata e la sua passione per la vita saranno ricordati da tutti coloro che ha conosciuto".

David Soul iniziò la sua carriera partecipando ad alcune serie televisive tra cui Star Trek, ma la vera svolta avvenne nel 1973 quando recitò al fianco di Clint Eastwood nel film Una 44 Magnum per l'ispettore Callaghan che rappresentò il suo trampolino di lancio verso il successo che ottenne poi nei panni del detective Hutchinson in Starsky & Hutch nel 1975, ruolo che interpretò fino al 1979. Nello stesso anno, l'attore comparì in una miniserie televisiva Gli ultimi giorni di Salem. Negli anni successivi Soul non ottenne ruoli di rilievo nel cinema e così, negli anni Novanta rilanciò la sua carriera nei teatri londinesi.

Il grande amore fu Soul è sempre stata la musica: ottenne molta popolarità grazie ai singoli Don't Give Up On Us e Silver Lady e unì questa passione al teatro recitando in diversi musical tra cui A Chorus Line e Mack and Mabel con Janie Dee. Nel 2004, Soul fece un breve cameo nel film Starsky & Hutch (sapevate che lo schiaffo di Vince Vaughn a Snoop Dogg era fuori copione?) insieme al collega Paul Michael Glaser. Successivamente fece qualche breve apparizione televisiva fino alla scrittura e regia del documentario "America".

